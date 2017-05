NHL: Fanúšik hodil na ľad mŕtveho sumca, trestom môže byť čistenie rýb

Sumec, ilustračné foto. Foto: TASR - Tomáš Doboš Foto: TASR - Tomáš Doboš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pittsburgh 31. mája (TASR) - Jeden z fanúšikov sa dopustil kuriózneho prešľapu počas prvého zápasu finále play off NHL medzi hokejistami Pittsburghu a Nashvillu (5:3). Tridsaťšesťročný Jacob Waddell zo štátu Tennessee hodil na ľad pittsburskej arény mŕtveho sumca.Priaznivca vyviedli zo zimného štadióna a obvinili v troch bodoch. Starostka Nashvillu Megan Barryová však požiadala, aby úrady stiahli všetky obvinenia v súvislosti s týmto incidentom. Jej kolega z Pittsburghu William Peduto naznačil, že Waddell by si mohol ako trest odslúžiť verejnoprospešné práce, napríklad čistenie rýb na miestnom rybom trhu. Waddell sám seba označil zaNHL má skúsenosti s predmetmi na hracej ploche, a dokonca nejde ani o prvého vodného živočícha. Fanúšikovia tradične zasypávajú ľad šiltovkami pri oslave hetriku a priaznivci Detroitu Red Wings zvykli hádzať počas play off chobotnice. Informovala o tom agentúra AP.