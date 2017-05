NHL: Fisher sa zapojil do tréningu Nashvillu, chce stihnúť prvé finále

Mike Fisher, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nashville 26. mája (TASR) - Kapitán klubu zámorskej hokejovej NHL Nashville Predators Mike Fisher sa zapojil do tímového tréningu a verí, že nastúpi už na prvý duel finále o Stanleyho pohár proti Pittsburghu Penguins.povedal pre nhl.com.Tridsaťšesťročný center utrpel nešpecifikované zranenie vo 4. zápase finále Západnej konferencie proti Anaheimu Ducks. V tretej tretine ho zasiahol kolenom do hlavy obranca "káčerov" Josh Manson.Nashville odštartuje finálovú sériu v noci na utorok na ľade Penguins. "Predátori" nemôžu do konca sezóny počítať s centrom prvého útoku Ryanom Johansenom, ktorý podstúpil operáciu ľavého stehna.