NHL: Flames zapísali Hrivíka na listinu zranených hráčov

Marek Hrivík Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Calgary 4. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Marek Hrivík začne sezónu na listine zranených hráčov, na ktorú ho v utorok umiestnilo vedenie Calgary Flames. Dvadsaťšesťročný útočník, ktorý sa v lete upísal "plameňom" ako voľný hráč, už predtým trénoval v kanadskom klube iba bezkontaktne. Informoval o tom portál cbssports.com.Predstavitelia Flames neuviedli druh ani rozsah Hrivíkovho zranenia, ani či je dôvodom jeho absencie tvrdý zákrok Jacoba Troubu z nedávneho prípravného zápasu s Winnipegom. Obranca Jets nešetrne zasiahol Hrivíka ramenom do hlavy po tom, čo už slovenský útočník na útočnej modrej čiare odohral puk. Účastník MS 2014 odohral za Calgary počas prípravy tri stretnutia, v ktorých nebodoval.Hrivík sa snaží vybojovať miesto v zostave Flames po tom, čo neúspešne skúšal preraziť do slávnej profiligy v organizácii New Yorku Rangers. V drese "jazdcov" odohral iba 21 zápasov, v ktorých si pripísal tri asistencie. S Calgary sa ako neobmedzený voľný hráč dohodol na ročnej dvojcestnej zmluve. Keď sa uzdraví, podľa cbssports.com ho "plamene" pošlú rozohrať sa na farmu do AHL.