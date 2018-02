NHL: Golden Knights vyhrali vo Washingtone, Fleury prekonal Hašeka

Brankár Marc-Andre Fleury. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sumáre:



WASHINGTON CAPITALS - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Góly: 8. Stephenson (Beagle, Niskanen), 29. Niskanen (Kuznecov, Orlov), 41. Bäckström (Djoos, Burakovsky) – 17. Carpenter (Bellemare, Schmidt), 39. Smith (Tuch, Audy-Marchessault), 50. Smith (Audy-Marchessault, W. Karlsson), 55. Tuch (Carpenter, Bellemare). Brankári: Grubauer - Fleury, strely na bránku: 23:31, 18.506 divákov.



CAROLINA HURRICANES - SAN JOSE SHARKS 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Góly: 18. Aho (J. Staal) – 5. Meier (Donskoi, Burns), 20. Tierney (M. Karlsson, Bödker), 23. Burns (J. Ward, J. Ryan). Brankári: C. Ward - Dell, strely na bránku: 30:26, 11.614 divákov.



MONTREAL CANADIENS - OTTAWA SENATORS 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Góly: 27. Petry (Pacioretty, Galchenyuk), 28. Lehkonen (Šerbak, Mete), 39. Lehkonen (Plekanec, Gallagher), 57. Plekanec – 23. Hoffman. Brankári: Price - Condon, strely na bránku: 35:26, 21.302 divákov.

Štatistiky Slovákov - lídrom Tatar s 22 bodmi



1. Tomáš Tatar (Detroit) 51 12 10 22 -8 117 22

2. Richard Pánik (Chicago/Arizona) 46 6 14 20 +3 90 28

3. Marián Gáborík (Los Angeles) 28 7 7 14 +9 52 16

4. Zdeno Chára (Boston) 50 4 10 14 +27 85 33

5. Marko Daňo (Winnipeg) 18 2 0 2 -4 20 6

6. Peter Cehlárik (Boston) 6 1 1 2 +2 3 2

7. Andrej Sekera (Edmonton) 15 0 1 1 -10 13 2

8. Tomáš Jurčo (Chicago) 6 0 1 1 +1 10 2

9. Marek Hrivík (Calgary) 3 0 0 0 +1 2 0

10. Martin Marinčin (Toronto) 2 0 0 0 -2 0 2

11. Christián Jaroš (Ottawa) 2 0 0 0 0 0 0



Jaroslav Halák (NY Islanders) 35 16 1066 105 91,0 3,15

Peter Budaj (Tampa Bay) 7 3 187 26 87,8 3,80



/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov a priemer inkasovaných gólov na zápas/



Individuálne štatistiky - Kučerov lídrom produktivity, top strelcom Ovečkin



Produktivita:



1. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 52 27 39 66

2. Phil Kessel (Pittsburgh) 54 23 40 63

3. Nathan MacKinnon (Colorado) 49 24 37 61

4. Jevgenij Malkin (Pittsburgh) 50 29 31 60

5. Steven Stamkos (Tampa Bay) 52 19 41 60

6. Jakub Voráček (Philadelphia) 52 10 50 60

7. Johnny Gaudreau (Calgary) 52 16 43 59

8. John Tavares (NY Islanders) 53 26 32 58

9. Sidney Crosby (Pittsburgh) 54 17 41 58

10. Claude Giroux (Philadelphia) 52 15 43 58

...

218. Tomáš TATAR (Detroit) 51 12 10 22

257. Richard PÁNIK (Chicago/Arizona) 46 6 14 20



Najlepší strelci:



1. Alexander Ovečkin (Washington) 32 gólov, 2. Malkin 29, 3. Kučerov, William Karlsson (Vegas), Anders Lee (NY Islanders) a Sean Couturier (Philadelphia) po 27, 7. Tavares 26, 8. Brock Boeser (Vancouver) a Tyler Seguin (Dallas) po 25, 10. MacKinnon, Sean Monahan (Calgary) a Patrik Laine (Winnipeg) po 24, ... 125. TATAR 12, 253. Marián GÁBORÍK (Los Angeles) 7

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 5. februára (TASR) - Hokejisti Vegas Golden Knights zvíťazili v nedeľnom zápase zámorskej NHL na ľade Washingtonu Capitals 4:3 a upevnili si vedúce postavenie v tabuľke Západnej konferencie. Hostia síce trikrát prehrávali, ale vždy dokázali vyrovnať a napokon Alex Tuch v 55. minúte strhol víťazstvo na ich stranu jeho desiatym gólom v sezóne.V súboji divíznych lídrov sa ako prvý strelecky presadil domáci Chandler Stephenson, Rytieri však do konca prvej tretiny dokázali vyrovnať. Podobný scenár sa zopakoval ešte dvakrát, za hostí dvakrát vyrovnal Reilly Smith. Napokon nováčik profiligy získal všetky body na ľade, odkiaľ sa nenosia ľahko. Brankár hostí Marc-Andre Fleury zaknihoval 20 zákrokov, s jeho už 390. víťazstvom prekonal Čecha Dominika Hašeka a posunul sa v historických tabuľkách brankárov na 13. miesto v počte výhier.citoval oficiálny web ligy Fleuryho.V kanadskom derby si Montreal doma poradil s Ottawou 4:1. Domáci český útočník Tomáš Plekanec skončil duel s bilanciou 1+1 a stal sa štrnástym Čechom v NHL, ktorý prekonal hranicu 600 bodov. Do duelu išiel s 599 bodmi na konte a ten 600. si zapísal pri góle Artturiho Lehkonena na 3:1. Fínsky útočník gólovo mlčal 24 zápasov, ale rivalovi strelil dva. Plekanec napokon v 57. minúte spečatil skóre, keď využil chybnú rozohrávku súpera.povedal 35-ročný útočník, ktorý má aktuálne na konte 231 gólov a 370 asistencií.V treťom zápase nedele vyhralo San Jose na ľade Caroliny 3:1. Gólom a asistenciou sa na tom podieľal Brent Burns. Brankár hostí Aaron Dell zastavil 29 striel a zaknihoval prvé víťazstvo za posledné dva týždne.