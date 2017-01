NHL: Greiss pokračuje v NY Islanders, za tri roky zarobí 10 miliónov

Na snímke vľavo brankár Islanders Thomas Greiss. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 31. januára (TASR) - Nemecký hokejový brankár Thomas Greiss a vedenie tímu NHL New York Islanders sa dohodli na pokračovaní spolupráce. Manažment "ostrovanov" v noci na utorok oznámil, že Greiss súhlasil s podmienkami novej trojročnej zmluvy. Podľa webu kanadskej televízie TSN kontrakt znie na desať miliónov dolárov.Tridsaťjedenročný Greiss sa stal klubovou jednotkou po tom, ako vedenie Islanders poslalo Slováka Jaroslava Haláka na farmu do AHL. Rodák z Füssenu nastúpil v aktuálnej sezóne na 24 stretnutí s bilanciou 14-7-3 a štatistikami 92,8-percentná úspešnosť zásahov a 2,25 inkasovaného gólu na zápas.Pred pôsobením v New Yorku obliekal dresy San Jose Sharks, Phoenixu Coyotes a Pittsburghu Penguins. V profilige má celkovo na konte 155 duelov. Nemecko reprezentoval na ZOH 2006 a 2010.