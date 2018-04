NHL: Gulutzan skončil na poste trénera Calgary Flames

Glen Gulutzan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Calgary 18. apríla (TASR) - Vedenie zámorského hokejového klubu NHL Calgary Flames odvolalo trénera Glena Gulutzana. Spolu s ním skončili aj asistenti Dave Cameron a Paul Jerrard.povedal podľa nhl.com generálny manažér klubu Brad Treliving. "Plamene" skončili na piatom mieste Pacifickej divízie a play off im ušlo o 11 bodov.Gulutzan mal ešte na rok platný kontrakt. Trénerom Calgary sa stal 17. júna 2016, keď nahradil Biba Hartleyho. Vo svojej premiérovej sezóne dostal tím do play off, v aktuálnej sezóne sa mu to nepodarilo. Calgary malo v základnej časti štvrtú najhoršiu bilanciu na domácom ľade a 28. najhoršie využívanie presilových hier.dodal Treliving.Štyridsaťšesťročný Gulutzan mal v dvoch sezónach na lavičke Calgary bilanciu 82-68-14, predtým viedol dva roky Dallas Stars.