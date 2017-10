NHL: Halák a doviedol Islanders k výhre v Nashville, Budaj s prehrou

Brankár New York Islanders Jaroslav Halák v akcii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



Buffalo - San Jose 2:3, Boston - Los Angeles 1:2 pp, Florida - Detroit 2:3 pp a sn, Toronto - Philadelphia 2:4, Montreal - NY Rangers 5:4, Tampa Bay - Anaheim 1:4 (za domácich P. BUDAJ chytil 17 striel), Edmonton - Washington 2:5, New Jersey - Arizona 4:3, St. Louis - Columbus 4:1, Nashville - NY Islanders 2:6 (za hostí J. HALÁK chytil 28 striel), Minnesota - Pittsburgh 2:1, Colorado - Chicago 6:3

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 29. októbra (TASR) - Slovenský brankár Jaroslav Halák z New York Islanders prispel 28 úspešnými zákrokmi k triumfu jeho mužstva na ľade Nashvillu 6:2 v zámorskej NHL v noci na nedeľu. Výhru hostí zariadil hetrik kapitána Johna Tavaresa. Halák zaknihoval štvrtú výhru v sezóne, v súboji mal 93,3 percentnú úspešnosť zásahov.Dôveru v bráne dostal aj ďalší slovenský brankár Peter Budaj, jeho Tampa Bay ale prehrala doma s Anaheimom 1:4. Budaj zlikvidoval 17 striel súpera a mal 81-percentnú úspešnosť zákrokov.Boston s kapitánom Zdenom Chárom prehral doma s Los Angeles 1:2 po predĺžení. Slovenský obranca domácich bol na ľade takmer 21 minút, zapísal si aj dve trestné minúty. O výhre hostí rozhodol po vhadzovaní úplne na konci predĺženia Tyler Toffoli.Detroit s Tomášom Tatarom, ktorý odohral vyše 16 minút vyhral na ľade Floridy 3:2 po nájazdoch. Tatar nebodoval, jeho mužstvo ale zastavilo sériu šiestich prehier. Nedarilo sa Chicagu, ktoré prehralo na ľade Colorada 3:6, slovenský útočník Blackhawks Richard Pánik odohral takmer 15 minút, dvakrát vystrelil na bránu, no nebodoval.