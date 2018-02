NHL: Halák bol oporou Islanders a zahviezdil, predviedol 46 zákrokov

Brankár New York Islanders Jaroslav Halák chytá puk od obrancu Columbus Blue Jackets - Davida Savarda. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky NHL:



Montreal - Anaheim 5:2, Philadelphia - Ottawa 3:4 sn, Boston - Toronto 4:1 /CHÁRA za domácich 0+1/, Buffalo - St. Louis 0:1, Florida - Detroit 3:2, New Jersey - Pittsburgh 3:1, New York Islanders - Columbus 4:3 /HALÁK (Islanders) odchytal celý zápas, kryl 46 z 49 striel/, Winnipeg - Colorado 3:0, Dallas - Minnesota 6:1, Nashville - New York Rangers 5:2, Calgary - Chicago 4:3 pp, Vancouver - Tampa Bay 2:4, Los Angeles - Arizona 6:0

New York 4. februára (TASR) - Slovenský brankár Jaroslav Halák priviedol v noci na nedeľu v zámorskej NHL hokejistov New Yorku Islanders k domácemu víťazstvu 4:3 nad Columbusom. V zápase čelil až 49 súperovým strelám, inkasoval z nich však iba tri góly. Po záverečnej siréne ho vyhlásili za prvú hviezdu duelu.Hostia od úvodu zasypali Haláka strelami, v prvej tretine na neho smerovalo až 25 pukov.priznal Halák po zápase zámorským novinárom. Islanders aj vďaka nemu dosiahli 26. víťazstvo v sezóne a v tabuľke Východnej konferencie sa dotiahli na Philadelphiu, ktorá momentálne drží druhú voľnú kartu.citoval slovenského brankára oficiálny portál súťaže.Zo Slovákov bodoval v noci na nedeľu iba obranca Zdeno Chára, ktorý asistenciou prispel k výhre Bostonu 4:1 nad Torontom. Kapitán Bruins odohral svoj jubilejný 1400. zápas v základnej časti NHL.Do zostavy Winnipegu sa vrátil slovenský útočník Marko Daňo, Jets si poradili s Coloradom 3:0. Chicago s Tomášom Jurčom neuspelo na ľade Calgary, kde podľahlo domácim Flames 3:4 po predĺžení.Montreal vyhral doma nad Anaheimom 5:2, dvoma gólmi sa na triumfe podieľal obranca Jeff Petry. Ottawa uspela na ľade Philadelphie 4:3 po samostatných nájazdoch.Hráči Los Angeles rozdrvili Arizonu 6:0. V domácom drese chýbal Marián Gáborík, za Coyotes nastúpil Richard Pánik.