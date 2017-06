NHL: Hamonic držiteľom ocenenia za charitatívny prínos

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

New York 21. júna (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL oznámilo prvých držiteľov tradičných výročných cien. Obranca New York Islanders Travis Hamonic získal NHL Foundation Player Award (charitatívny prínos), útočník Columbus Blue Jackets Nick Foligno si prevzal King Clancy Memorial Trophy (osoba spájajúca hráčske a ľudské kvality) a Mark Messier Leadership Award (vodcovstvo).Dvadsaťdeväťročný Foligno je kapitánom Columbusu od mája 2015, v predchádzajúcej sezóne zaznamenal 51 kanadských bodov, ktorými prispel k postupu do vyraďovacej časti. Blue Jackets sa do play off kvalifikovali len druhýkrát za osem rokov. Foligno sa dlhodobejšie venuje charitatívnej činnosti, za každý gól prispieva sumou 500 amerických dolárov do svojej nadácie založenej v menej jeho matky Janis, ktorá zomrela na rakovinu prsníka. Spolu so svojou ženou Janelle darovali detskej nemocnici v Bostone 500-tisíc amerických dolárov. Rovnakou sumou prispeli aj do nemocnice v Columbuse. "Je to obrovská pocta pre mňa a moju ženu. Bez nej by som tu určite nebol. Je mojim veľkým priaznivcom na ľade i mimo neho. Robíme to spoločne," uviedol pri ocenení Foligno.Za charitatívny prínos ocenili 26-ročného obrancu Islanders Travisa Hamonica. Mimo ľadu sa snaží pomáhať deťom, ktoré prišli o svojich rodičov.citovala oficiálna ligová stránka Hamonica. Spoluhráč slovenského reprezentanta Jaroslava Haláka spojil viac ako 200 detí pomocou svojho programu D-Partner. Vďaka nemu sa môžu deti zúčastňovať domácich stretnutí Islanders, vrátane stretnutí s hráčmi. Nadácia NHL zároveň venuje 25-tisíc amerických dolárov charitatívnej organizácii podľa výberu Hamonica.