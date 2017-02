NHL: Hokejisti Los Angeles dostali vo Washingtone na frak

Brankár Los Angeles Kings Slovák Peter Budaj. Foto: TASR Foto: TASR

New York 6. februára (TASR) - Hokejisti Los Angeles Kings prehrali v nedeľňajšom zápase zámorskej NHL na ľade Washingtonu Capitals vysoko 0:5. Slovenský brankár Peter Budaj chytal do 40. minúty, keď ho vystriedal Jeff Zatkoff, z 15 striel inkasoval štyri góly a mal 73,3% úspešnosť zákrokov. Jeho tímový kolega Marián Gáborík strávil na ľade 17 minút a do štatistík si pripísal jednu strelu na bránku a jednu "mínusku".V druhom stretnutí zvíťazil Edmonton Oilers na ľade Montrealu Canadiens tesne 1:0 až po samostatných nájazdoch. Ten rozhodujúci premenil Leon Draisaitl. Slovenský obranca Edmontonu Andrej Sekera strávil na ľade takmer 23 minút a dvakrát ohrozil súperovho brankára.Washington - Los Angeles 5:0, Montreal - Edmonton 0:1 pp a sn, NY Rangers - Calgary 4:3