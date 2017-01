NHL: Hokejisti Washingtonu deklasovali Chicago 6:0

Brankár Capitals Braden Holtby. Foto: TASR Foto: TASR







NHL - sumáre:



NEW YORK RANGERS - TORONTO MAPLE LEAFS 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)



Góly: 30. Kreider (McDounaugh, Zuccarello), 59. Miller (Buchnevich, Clendening) - 5. Nylander (Kadri, Hunwick), 18. Van Riemsdyk (Marner, Bozak), 35. Brown (Matthews, Gardiner), 54. Carrick (Bozak, Marner). Brankári: Lundqvist - Andersen, strely na bránku: 36:27, 18.006 divákov.







WASHINGTON CAPITALS - CHICAGO BLACKHAWKS 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)



Góly: 7. Beagle (Winnik, Wilson), 7. Bäckström (Oshie, Ovečkin), 18. Connolly (Eller, Burakovsky), 38. Wilson (Schmidt, Eller), 49. Oshie (Bäckström, Schmidt), 59. Beagle (Carlson, Wilson). Brankári: Holtby - Crawford (49. Darling), strely na bránku: 34:24, 18.506 divákov.







CAROLINA HURRICANES - BUFFALO SABRES 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)



Góly: 22. Skinner (Ryan, Staal), 23. Skinner (Faulk), 27. McGinn (Lindholm, Hainsey), 45. Rask (Hanifin, Skinner), 48. McGinn (Staal) - 5. Carrier (O'Reilly), 32. Gionta. Brankári: Ward - Nilsson, strely na bránku: 38:38, 11.992 divákov.







FLORIDA PANTHERS - NEW YORK ISLANDERS 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)



Góly: 10. Trocheck (Jágr, Yandle), 42. Smith (Trocheck, Yandle) - 3. Chimera (Beauvillier), 4. Tavares (Leddy, Bailey), 37. Leddy, 48. Tavares (Bailey), 49. Tavares (Cizikas, Leddy). Brankári: Luongo - Greiss, strely na bránku: 29:42, 14.352 divákov.







TAMPA BAY LIGHTNING - COLUMBUS BLUE JACKETS 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)



Góly: 17. Drounin (Filpuula, Palát) - 37. Anderson (Savard), 45. Foligno (Werenski, Wennberg), 59. Jenner. Brankári: Vasilevskij - Korpisalo, strely na bránku: 32:31, 19.092 divákov.







ARIZONA COYOTES - WINNIPEG JETS 4:3 (4:1, 0:0, 0:2)



Góly: 5. Perlini (Ekman-Larsson, Doan), 9. Holland (Ekman-Larsson, Vrbata), 11. McGinn (Schenn, Vrbata), 15. Perlini (Vrbata, Ekman-Larsson) - 4. Matthias (Enström, Trouba), 43. Stuart (Postma), 59. Wheeler (Little, Ehlers). Brankári: Smith - Hellebuyck (11. Hutchinson), strely na bránku: 29:37, 12.326 divákov.







CALGARY FLAMES - NEW JERSEY DEVILS 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)



Góly: 35. Monahan (Hamilton, Versteeg) - 7. Palmieri (Merrill, Zajac), 19. Hall (Palmieri, Stollery). Brankári: Johnson - Kinkaid, strely na bránku: 32:36, 19.190 divákov.



Slováci v akcii:



Marián Hossa (Chicago) 16:33 0 0 0 -2 2 0



Richard Pánik (Chicago) 17:22 0 0 0 -1 0 0



/legenda: za menom nasleduje počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných minút, počet úspešných zákrokov/striel, percentuálna úspešnosť zásahov/



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 14. januára (TASR) - Hokejisti Washingtonu dosiahli v zámorskej NHL ôsmy triumf v sérii. V noci na sobotu si v šlágri 7-zápasového programu poradili s lídrom Západnej konferencie Chicagom hladko 6:0.Veľký podiel na vysokom víťazstve Capitals mal brankár Braden Holtby, ktorý pochytal všetkých 24 striel. Kanaďan si pripísal na svoje konto už šieste čisté konto v prebiehajúcej sezóne. "povedal brankár Washingtonu. Holtby je veľkou oporou tímu, v predošlých piatich zápasoch pustil za svoj chrbát len tri góly. Líder Západnej konferencie prehral po sérii štyroch víťazstiev v rade. Pre slovenských útočníkov v drese Blackhawks Mariána Hossu a Richarda Pánika to bola najvyššia prehra v aktuálnom ročníku.Toronto bez doliečujúceho sa slovenského obrancu Martina Marinčina zvíťazilo nad New Yorkom Rangers 4:2. Maple Leafs bodovali v deviatom zápase na ľade hostí za sebou. "" citovala nhl.com trénera hostí Mikea Babcocka.Víťazný debut zaznamenal v bránke Columbusu Joonas Korpisalo, 31 presnými zásahmi pomohol k víťazstvu 3:1 nad Tampou Bay Lightning. Fín položil základ svojho výkonu v prvej tretine, keď kryl 18 z 19 striel súpera. "Po rozkorčuľovaní sme vedeli, že Bobrovskij nemôže ísť do bránky, tak pôjde on. V prvej tretine bol skvelý, dal nám šancu na víťazstvo," povedal na adresu Korpisala tréner Blue Jackets John Tortorella.