NHL: Hossa prispel asistenciou k víťazstvu Chicaga nad Carolinou

Slovenský hráč Chicaga Marián Hossa (v strede dolu) sleduje svojho spoluháča Spencera Abotta (vpravo hore) v zápase zámorskej NHL Buffalo Sabres - Chicago Blackhawks v Chicagu 5. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky NHL:



Florida - Nashville 2:1,

New Jersey - Toronto 2:4,

Chicago - Carolina 2:1 /HOSSA za domácich 0+1/,

Colorado - New York Islanders 2:1 pp,

Anaheim - Arizona 3:2 pp,

Vancouver - Calgary 4:2

New York 7. januára (TASR) - Slovenský hokejista Marián Hossa prispel v noci na sobotu jednou asistenciou k domácemu víťazstvu Chicaga 2:1 nad Carolinou. Pre skúseného krídelníka to bola ôsma asistencia a 24. bod v prebiehajúcej sezóne NHL.Výbornú formu potvrdilo Toronto, ktoré triumfovalo na ľade New Jersey 4:2 a vyhralo už šiesty z uplynulých siedmich zápasov. V kádri Maple Leafs stále chýba slovenský obranca Martin Marinčin (zranenie v dolnej časti tela).