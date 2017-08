NHL: Hráč Bostonu Cehlárik trénoval po zranení ramena prvýkrát na ľade

Na archívnej snímke Peter Cehlárik. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 7. augusta (TASR) - Slovenský hokejový útočník Bostonu Bruins Peter Cehlárik absolvoval v piatok prvý tréning na ľade po májovej operácii ramena. S "áčkom" Žiliny sa bude pripravovať do konca augusta, trikrát týždenne.Jeden z najväčších talentov slovenského hokeja vníma, že v blížiacom sa ročníku má veľkú šancu presadiť sa natrvalo do NHL.povedal pre TASR.Boston nedávno podpísal kontrakt s najužitočnejším hráčom AHL Kenny Agostinom, ale inak je na prestupovom trhu pasívny.V priebehu minulej sezóny došlo v Bostone ku výmene trénerov. Dlhoročného kormidelníka Clauda Juliena vystriedal Bruce Cassidy.Po nástupe Cassidyho vyhrala organizácia deväť duelov za sebou.uzavrel nádejný hokejista.Dvadsaťdvaročný Cehlárik musel pre zranenie vynechať posledné MS v Nemecku, rok predtým debutoval za národný tím na svetovom šampionáte v Rusku. V uplynulom ročníku NHL nastúpil do 11 stretnutí a mal dve asistencie. V rezervnej AHL za Providence Bruins odohral 51 duelov s bilanciou 20 gólov a 19 asistencií.