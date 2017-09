NHL: Islanders s Halákom v derby zdolali Rangers 2:1

Brankár New York Islanders Jaroslav Halák Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



výsledky:



Columbus - Pittsburgh 3:4, Washington - St. Louis 0:4, New York Islanders - New York Rangers 2:1, Tampa Bay - Nashville 3:1, Toronto- Buffalo 3:0, Calgary - Arizona 4:2, Edmonton - Vancouver 5:3, Anaheim - Los Angeles 4:2







Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 23. septembra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák vychytal výhru New York Islanders nad rivalom New York Rangers 2:1 v prípravnom zápase NHL v noci na sobotu. Gólom a asistenciou sa prezentoval Anthony Beauvillier, hralo sa v connecticutskom Bridgeporte, kde pôsobí v AHL farma ostrovanov.Z víťazstva sa tešil aj slovenský obranca Erik Černák, ktorého Tampa Bay zdolala na domácom ľade Nashville 3:1.