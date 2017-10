NHL: Islanders zdolali poslednú Arizonu 5:3

Jaroslav Halák Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



NHL - výsledky:



Carolina - Tampa Bay 1:5, New York Islanders - Arizona 5:3 (za domácich Halák kryl 32/35 striel), Philadelphia - Anaheim 2:6, Pittsburgh - Edmonton 2:1 pp, Buffalo - Detroit 1:0, Montreal - Florida 5:1, Ottawa - Los Angeles 2:3 pp a sn, Minnesota - Vancouver 0:1, Nashville - Calgary 2:3 pp a sn, Colorado - Dallas 5:3, Vegas - Chicago 4:2





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 25. októbra (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders zvíťazili v noci na stredu v zápase zámorskej NHL nad najslabším tímom súťaže Arizonou 5:3. Slovenský brankár "ostrovanov" Jaroslav Halák zlikvidoval 32 striel a dosiahol úspešnosť zákrokov 91,43 percenta. Hrdinom zápasu bol útočník John Tavares, autor hetriku.Štvrtýkrát po sebe uspel Vegas. Nováčik profiligy si poradil so Chicagom 4:2 a so štrnástimi bodmi mu patrí priebežne druhá priečka v tabuľke Západnej konferencie za Los Angeles Kings, ktorí však odohrali o zápas viac.