NHL: Jágr nebol spokojný s premiérou v drese Calgary: Čo sa stalo?

Los Angeles 12. októbra (TASR) - Český hokejista Jaromír Jágr má za sebou očakávaný prvý štart v drese Calgary. A bola to premiéra víťazná, keďže Flames vyhrali na ľade Los Angeles 4:3 po predĺžení. Nebol by to však legendárny útočník s číslom 68, keby svoj výkon nepodrobil kritike.povedal Jágr bezprostredne po zápase. Štyridsaťpäťročný krídelník podpísal s "plameňmi" v úvode októbra ročný kontrakt, s mužstvom však až do tohto zápasu iba trénoval, keďže potreboval nabrať prax na ľade a zžiť sa s novým tímom. Jeho chvíľa prišla v noci na štvrtok, keď nastúpil v treťom útoku hostí po boku Krisa Versteega a Sama Bennetta.povedal na adresu svojich spoluhráčov český veterán, ktorý absolvoval 15 striedaní a na ľade odohral vyše 13 minút, pričom si pripísal mínusový bod. Priestor dostal aj v presilovkách.vysvetlil Jágrov "icetime" tréner Calgary Glen Gulutzan.Flames majú v tejto sezóne vysoké ambície. Svedčí o tom aj angažovanie renomovaných posíl, okrem Jágra získal kanadský klub pred sezónou aj brankára Mikea Smitha či obrancu Travisa Hamonica.povedal Jágr pre zámorské médiá. I keď druhý najproduktívnejší muž profiligovej histórie nedostal žiadny dvojminútový trest, raz na trestnej lavici sedel, pykal totiž za brankára Smitha. Vďaka Matthewovi Tkachukovi si dokázali Flames vynútiť predĺženie, v ktorom rozhodol o dvoch bodoch pre hostí Sean Monahan.komentoval duel Jágr. Ten je v 45 rokoch suverénne najstarší aktívny hráč v NHL, vo vyššom veku si v minulosti v profilige zahrali iba Chris Chelios (v roku 2010 vo veku 48 rokov) a Gordie Howe (v roku 1980 vo veku 52 rokov).Druhé vystúpenie v drese Calgary čaká Jágra v noci na sobotu, keď sa predstaví pred vlastnými fanúšikmi proti Ottawe.