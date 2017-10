NHL: Jágr sa zranil, nedohral zápas s Minnesotou

Na snímke česká hokejová legenda Jaromír Jágr. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Calgary 22. októbra (TASR) - Český hokejový veterán Jaromír Jágr nedohral nedeľňajší zápas NHL, v ktorom jeho Calgary Flames prehrali doma s Minnesotou Wild 2:4. Štyridsaťpäťročný útočník zamieril so zranením dolnej časti tela do šatne už v priebehu prvej tretiny a na ľad sa nevrátil.Bližšie o zranení Jágra ešte klub neinformoval. Na základe televíznych záberov nebolo jasné, čo sa mu presne stalo. Jágr počas svojho štvrtého striedania v zápase chcel v útočnom pásme nahrať spoluhráčovi, ale jeho pokus zblokoval obranca Ryan Suter, pričom Jágr zlomil hokejku. Potom muž s číslom 68 odkorčuľoval na striedačku a odtiaľ do útrob arény.Jágr vrátane play off nastúpil na svoj 1924. zápas v NHL, čím na druhom mieste historických tabuliek vyrovnal Gordieho Howea. V tejto sezóne odohral Jágr, ktorý krátko pred začiatkom sezóny podpísal s Flames ročný kontrakt na milión dolárov, päť zápasov a nazbieral v nich dve asistencie. Od rekordu NHL v počte odohratých duelov v základnej časti ho delí ešte 51 zápasov. Rekord stále drží Gordie Howe s 1767 zápasmi.Jeden z gólov Minnesoty v Calgary strelil útočník Chris Stewart, ktorý bodoval v každom z prvých šiestich zápasov sezóny. Podobný kúsok sa v drese "divochov" podaril v sezóne 2006-07 Pavlovi Demitrovi. Klubový rekord drží Andrew Brunette, ktorý v ročníku 2009-10 bodoval v siedmich zápasoch.