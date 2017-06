NHL: Jurčo podpísal s Chicagom nový ročný kontrakt

Na archívnej snímke Tomáš Jurčo . Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chicago 27. júna (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Jurčo bude aj v nasledujúcej sezóne NHL obliekať dres Chicaga. V pondelok podpísal s vedením klubu nový ročný kontrakt. Blackhawks nezverejnili jeho detaily, podľa portálu capfriendly.com však ide o jednocestnú zmluvu na 800.000 dolárov."Jastrabi" v pondelok, teda v posledný možný deň, predložili Jurčovi kvalifikovanú ponuku na nový kontrakt. Blackhawks si tak udržali rokovacie práva na 24-ročného krídelníka. Ak by ako obmedzený voľný hráč nedostal od klubu kvalifikovanú (základnú) ponuku na novú zmluvu, od 1. júla by sa ocitol na trhu s voľnými hráčmi. Ako neobmedzený voľný hráč by potom mohol rokovať s hociktorým klubom NHL.Jurčovi k 30. júnu vyprší dvojročná zmluva v celkovej hodnote 1,8 milióna dolárov (900.000 USD za sezónu). Z toho je zrejmé, že sa dohodol so Chicagom na iných podmienkach, než mu zaručovala kvalifikovaná ponuka. Okrem neho predĺžil s klubom zmluvu aj brankár Anton Forsberg, ktorého Blackhawks čerstvo získali z Columbusu.Jurčo prišiel do Chicaga vo februári z Detroitu Red Wings, a hoci nemá za sebou vydarenú sezónu, Blackhawks sa ho zbaviť nechceli. Slovenský útočník nestihol začiatok minulej sezóny pre operáciu chrbta a po návrate na ľad sa herne trápil. Časť sezóny strávil aj na farme v AHL, kým ho Red Wings vymenili do Chicaga. V tíme s krajanmi Mariánom Hossom a Richardom Pánikom odohral 13 zápasov a strelil jeden gól.Celkovo odohral v základnej časti NHL 172 zápasov, v ktorých strelil 16 gólov a zaznamenal 40 bodov. Blackhawks si chránili Jurča aj pred rozširovacím draftom, prostredníctvom ktorého si vyskladal káder nový účastník profiligy Vegas Golden Knights.