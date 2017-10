NHL: Kapitánske úlohy si v Caroline podelia J. Staal a Faulk

Hráč Caroliny Hurricanes Justin Faulk (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Raleigh 6. októbra (TASR) - O funkciu kapitána v tíme NHL Carolina Hurricanes sa budú v novej sezóne deliť útočník Jordan Staal a obranca Justin Faulk. Klub z mesta Raleigh oznámil, že mužstvo nebude mať jedného muža s "céčkom", ale Staal s Faulkom budú na tomto poste alternovať.Tréner Bill Peters pre TSN povedal, že v úvode ročníka bude Staal kapitánom "hurikánov" v domácich stretnutiach a Faulk si bude plniť kapitánsku rolu v zápasoch na ľadoch súperov. Asistentmi budú Jeff Skinner a Victor Rask.Hurricanes boli bez kapitána od februára 2016, keď dovtedajšieho lídra kabíny Erica Staala vymenili do New Yorku Rangers. Jeho brat Jordan pôsobí v mužstve od roku 2012, keď prišiel do Caroliny z Pittsburghu, 29-ročný center v 333 zápasoch v drese "Canes" zaznamenal 67 gólov a 188 bodov. Dvadsaťpäťročného Faulka draftovali Hurricanes v roku 2010 z celkového 37. miesta, v NHL odohral 401 duelov so ziskom 66 gólov a 126 asistencií.