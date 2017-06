NHL: Karlsson z Ottawy podstúpil operáciu nohy

Erik Karlssona. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ottawa 15. júna (TASR) - Kapitán hokejistov Ottawy Senators Erik Karlsson podstúpil operáciu ľavej nohy, po ktorej ho čaká približne štvormesačná rekonvalescencia. Predstavitelia kanadského klubu veria, že elitný obranca sa stihne zotaviť do štartu novej sezóny NHL.Generálny manažér "senátorov" Pierre Dorion v stredu zámorským médiám oznámil, že Karlsson absolvoval operačný zákrok, pri ktorom mu lekári zreparovali pretrhnuté šľachy na ľavej nohe. Dvadsaťsedemročný Švéd utrpel zranenie počas play off, napriek zdravotnej indispozícii nastúpil vo vyraďovačke na 19 duelov, v ktorých nazbieral 18 bodov (2+16), pričom v priemere odohral 28 minút na zápas. Mal výrazný podiel na postupe Ottawy až do finále Východnej konferencie, kde Senators dlho odolávali neskoršiemu šampiónovi Pittsburghu. Karlsson dokonca získal aj jeden hlas v hlasovaní o Conn Smythe Trophy, cenu pre najužitočnejšieho hráča play off napokon udelili lídrovi víťazných Penguins Sidneymu Crosbymu.Karlsson už po 1. kole play off s Bostonom prezradil, že hral s vlásočnicovými zlomeninami v tej istej nohe. Štvormesačná rekonvalescencia by mala znamenať, že sa vráti do hry v strede októbra, teda približne v čase, keď odštartuje nový ročník NHL.Kapitán Senators patrí už niekoľko rokov medzi najuznávanejších a najproduktívnejších obrancov zámorskej súťaže, v roku 2012 získal Norrisovu trofej pre najlepšieho beka sezóny. V uplynulom ročníku si v 77 zápasoch základnej časti pripísal 71 bodov za 17 gólov a 54 asistencií.