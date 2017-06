NHL: LA Kings nechali Gáboríka a Browna voľných pre rozširovací draft

Na snímke Marián Gáborík Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 18. júna (TASR) - Generálny manažér Rob Blake z klubu zámorskej NHL Los Angeles Kings sa rozhodol ponechať dvoch z najlepšie platených útočníkov - Slováka Mariána Gáboríka a Američana Dustina Browna - voľných pre rozširovací draft. Práve prostredníctvom tohto draftu vyskladá svoj káder nový účastník profiligy Vegas Golden Knights.Blake musel urobiť jeho prvé veľké rozhodnutia na poste. Rozhodol sa ochrániť osem korčuliarov a brankára v zložení: útočníci Anže Kopitar, Jeff Carter, Tyler Toffoli a Tanner Pearson, obrancovia Drew Doughty, Jake Muzzin, Alec Martinez a Derek Forbort, resp. brankár Jonathan Quick.Tento krok sa očakával. Tridsaťdvaročný Brown zaťažuje platový strop klubu do roku 2022 sumou 5,875 milióna dolárov, 35-ročný Gáborík do roku 2021 sumou 4,875 milióna dolárov. Kings v apríli oznámili, že Gáborík sa podrobil operácii ľavého kolena. V uplynulej sezóne strelil len 10 gólov v 56 zápasoch a veľa času vymeškal aj po zranení nohy na Svetovom pohári. Je otázne, či Gáborík vôbec stihne začiatok novej sezóny.Klub zámorskej hokejovej NHL Arizona Coyotes uvoľnil svoju dlhoročnú brankársku jednotku Mikea Smitha do Calgary Flames. "Kojoti" za neho získali výber v treťom kole budúcoročného draftu, obrancu Brandona Hickeyho a práva na kúpu brankára Chada Johnsona.Smith pôsobil v Arizone šesť sezón, v roku 2012 pomohol tímu k účasti vo finále play off Západnej konferencie. Celkovo v zámorskej profilige odchytal už jedenásť sezón, predtým pôsobil v Dallase Stars a Tampe Bay Lightning.