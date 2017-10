NHL: LA Kings prišli o centra Cartera, Gáborík začal opäť korčuľovať

Na snímke slovenský útočník Marián Gáborík. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 19. októbra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Los Angeles Kings prišiel o útočníka Jeffa Cartera, ktorý nedohral štvrtkový zápas s Edmontonom (5:1).Tridsaťdvaročný Kanaďan utrpel nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela po tvrdom bodyčeku pri mantineli od Jeffa Petryho v závere prvej tretiny. Carter už v ďalších dvoch do zápasu nezasiahol. Dĺžka jeho absencie zatiaľ nie je známa.citoval portál lakingsinsider.com trénera Johna Stevensa.Carter odohral v prebiehajúcej sezóne šesť zápasov a zaznamenal tri asistencie. Skúsený center nazbieral vlani v 83 dueloch 66 bodov (32+34). Celkovo odohral za LA, Columbus a Philadelphiu 883 stretnutí základnej časti s bilanciou 653 bodov (339+314), v 116 štartoch play off pridal 74 bodov (39+35). S Kings vyhral Stanleyho pohár v rokoch 2012, keď strelil víťazný gól v rozhodujúcom finále, a 2014. V zbierke má aj zlato z ZOH 2014.Pozitívnou správou pre "kráľov" je, že slovenský útočník Marián Gáborík si po pauze opäť obul korčule a postavil sa na ľad pred stredajším tréningom. Tridsaťpäťročný krídelník sa zotavuje po jarnej operácii kolena, stále však nie je známe, kedy by sa mohol vrátiť do zostavy Kings. Gáborík prestal s korčuliarskymi tréningami koncom septembra, tréner LA John Stevens to však nepovažoval za komplikáciu a uviedol, že Gáborík iba potreboval voľno.