NHL: Leetch a Richards sa stali poradcami NY Rangers

New York 5. augusta (TASR) - Zámorský hokejový klub NHL New York Rangers angažoval svojich bývalých hráčov Briana Leetcha a Brada Richardsa ako poradcov. V utorok to oznámil generálny manažér "jazdcov" Jeff Gorton.Leetch a Richards sa budú podieľať na vývoji mladých talentovaných hráčov a budú asistovať aj vo farmárskom klube Rangers v Hartforde Wolf Pack v AHL.Rangers tak pokračujú v zamestnávaní bývalých klubových ikon. V lete sa asistentom generálneho manažéra klubu stal bývalý kapitán Chris Drury, ktorý bude mať na starosti Hartford. Asistentom trénera Alaina Vigneaulta sa stal dlhoročný kormidelník NHL Lindy Ruff.Leetch odohral v profilige 17 sezón, podstatnú časť práve v drese Rangers. Člen siene slávy NHL patrí k najlepším obrancom histórie a v roku 1994 sa tešil zo zisku Stanleyho pohára. Richards odohral za newyorský klub v rokoch 2011 - 2014 tri sezóny a s "jazdcami" si zahral vo finále Stanleyho pohára 2014.