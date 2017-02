NHL: Los Angeles Kings prehrali na ľade Tampy Bay

Na snímke je brankár Los Angeles Kings Slovák Peter Budaj v zápase proti tímu Tampa Bay, 7.2.2016. Foto: TASRAP Foto: TASRAP



výsledky:



Buffalo - San Jose 5:4 pp, NY Rangers - Anaheim 4:1, Pittsburgh - Calgary 2:3 pp a sn, Washington - Carolina 5:0, Detroit - Columbus 2:3 pp, Ottawa - St. Louis 0:6, Tampa Bay - Los Angeles 5:0 /Budaj kryl v drese hostí 16 striel/, Toronto - Dallas 3:1, Nashville - Vancouver 4:2, Winnipeg - Minnesota 2:4, Colorado - Montreal 4:0





New York 8. februára (TASR) - Hokejisti Los Angeles Kings prehrali v noci na stredu v zámorskej NHL na ľade Tampy Bay Lightníng 0:5. Slovenský brankár v službách "kráľov" Peter Budaj kryl 16 striel, Marián Gáborík si pripísal na konto mínusku. Detroit v zostave s Tomášom Tatarom a Tomášom Jurčom podľahol Columbusu 2:3 po predĺžení, obaja slovenskí útočníci zaznamenali mínusový bod.Toronto bez obrancu Martina Marinčina zdolalo Dallas 3:1. New York Rangers si poradili s Anaheimom 4:1, pre trénera Alaina Vigneaulta to bolo jubilejné 600. víťazstvo v profilige. Husársky kúsok sa podaril Buffalu, ktoré ešte v 50. minúte prehrávalo so San Jose 1:4, napokon však triumfovalo 5:4 po predĺžení. O zisku dvoch bodov pre Sabres rozhodol Evander Kane.