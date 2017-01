NHL: Los Angeles s Budajom a Gáboríkom zdolali San Jose 3:2

Hokejisti Los Angeles Kings Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - sumáre:



BOSTON BRUINS - BUFFALO SABRES 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Góly: 2. Vatrano (CHÁRA), 28. Bergeron (Spooner, Marchand), 30. Schaller (Krug, Czarnik) - 40. Eichel (Ristolainen, Reinhart). Brankári: Rask - Lehner, strely na bránku: 28:27, 17.565 divákov



NEW JERSEY DEVILS - WASHINGTON CAPITALS 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)

Góly: 27. Palmieri, 55. Bennett (Lovejoy, Merrill) - 3. Connolly (Burakovsky, Orpik), 20. Beagle (Orpik, Winnik), 32. T.J. Oshie (Bäckström, Ovečkin), 37. Williams (Niskanen, Orlov), 56. Johansson (Williams, Kuznecov). Brankári: Kinkaid - Grubauer, strely na bránku: 23:26, 16.514 divákov



MINNESOTA WILD - COLUMBUS BLUE JACKETS 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

Góly: 26. Granlund (Spurgeon, Koivu), 41. Zucker (Granlund, Spurgeon) - 11. Atkinson (Dubinsky), 24. Johnson (Saad, Wennberg), 24. Atkinson (Murray, Nutivaara), 38. Jones (Saad, Foligno). Brankári: Dubnyk - Bobrovskij, strely na bránku: 31:25, 19.307 divákov



PITTSBURGH PENGUINS - MONTREAL CANADIENS 4:3 pp (0:1, 2:1, 1:1 - 1:0)

Góly: 22. Hörnqvist (Malkin, Hagelin), 25. Kessel (Hagelin, Määttä), 60. Sheary (Schultz, Letang), 62. Malkin (Kessel, Letang) - 5. Radulov (Byron, Weber), 40. Byron (Petry), 43. Flynn (Carr). Brankári: Fleury - Price, strely na bránku: 41:40, 18.633 divákov



TAMPA BAY LIGHTNING - CAROLINA HURRICANES 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Góly: 8. Boyle (Kučerov, Hedman), 20. Drouin (Kučerov, Palát), 34. Killorn (Peca, Hedman) - 36. Aho (Slavin, Teräväinen). Brankári: Vasilevskij - Ward (60. Alves), strely na bránku: 25:27, 19.092 divákov



WINNIPEG JETS - NEW YORK ISLANDERS 2:6 (0:2, 1:2, 1:2)

Góly: 40. Matthias (Trouba, Lowry), 57. Ehlers (Laine, Scheifele) - 7. Kuliomin, 13. Tavares (Bailey), 23. Prince (Strome, Nelson), 35. Strome (Boychuk), 49. Lee (Bailey, Tavares), 51. Ladd (Nelson, Clutterbuck). Brankári: Hellebuyck (35. Hutchinson) - Greiss, strely na bránku: 34:24, 15.294 divákov



DALLAS STARS - FLORIDA PANTHERS 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)

Góly: 37. Eaves (Jamie Benn, Seguin) - 4. Trocheck (Jágr, Griffith), 16. Jokinen (Trocheck, Smith), 17. Jágr (Audy-Marchessault, Yandle). Brankári: Niemi (17. Lehtonen) - Reimer, strely na bránku: 32:38



COLORADO AVALANCHE - NEW YORK RANGERS 2:6 (2:2, 0:2, 0:2)

Góly: 2. McLeod (Barrie, Grigorenko), 19. Coemau (Beauchemin, Bourque) - 7. Kreider (Stepan, Zuccarelo), 17. Kreider (Zuccarelo, McDonagh), 30. J.T. Miller, 35. Kreider (Stepan, Pirri), 50. J.T. Miller (Lindberg, Fast), 54. Vesey (Grabner, Hayes). Brankári: Pickard - Lundqvist, strely na bránku: 27:37, 17.609 divákov



CALGARY FLAMES - ARIZONA COYOTES 4:2 (4:0, 0:1, 0:1)

Góly: 7. Frolík (Tkachuk, Hamilton), 13. Wideman (T.J. Brodie, Versteeg), 13. Bourna (Stajan), 16. Backlund (Giordano, Frolík) - 36. Perlini (Doan, Ekman-Larsson), 52. Hanzal (Martinook). Brankári: Elliot - Domingue, strely na bránku: 24:29, 19.289 divákov



EDMONTON OILERS - VANCOUVER CANUCKS 2:3 pp a sn (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 33. Caggiula (Nugent-Hopkins, Benning), 59. McDavid (Draisaitl, Lucic) - 26. Burrows (Horvat, Bärtschi), 45. Bärtschi (Horvat, Edler), roz. nájazd Horvat. Brankári: Talbot - Markström, strely na bránku: 44:32, 18.347 divákov



LOS ANGELES KINGS - SAN JOSE SHARKS 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Góly: 5. Pearson (Martinez), 22. Doughty (Dowd, Martinez), 44. Carter (Pearson, Muzzin) - 41. Burns (Thornton, Marleau), 54. Labanc (Boedker, Dillon). Brankári: BUDAJ - Jones, strely na bránku: 27:20, 18.230 divákov



Slováci v akcii:



Zdeno Chára (Boston) 24:56 0 1 1 1 0 0

Marián Gáborík (LA Kings) 14:51 0 0 0 0 2 0

Marek Hrivík (NY Rangers) 10:27 0 0 0 0 0 0

Peter Budaj (LA Kings) 60:00 18/20 90,00

/legenda: za menom nasleduje počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty. brankári: počet odchytaných minút, počet úspešných zákrokov/striel, percentuálna úspešnosť zásahov/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 1. januára (TASR) - Hokejisti Bostonu zakončili kalendárny rok 2016 v NHL víťazstvom 3:1 nad Buffalom. Na jubilejnom dvadsiatom triumfe Bruins v tejto sezóne sa podieľal aj Zdeno Chára, keď asistoval na úvodný gól stretnutia Frankovi Vatranovi. Slovenský obranca strávil na ľade takmer 25 minút, počas ktorých rozdal päť hitov.Okrem Vatrana sa do streleckej listiny zapísali aj Patrice Bergeron a Tim Schaller, za hostí znížil Jack Eichel. Brankár Bostonu Tuukka Rask prispel k triumfu 26 úspešnými zákrokmi. Domácim "medveďom" sa v treťom stretnutí za sebou podarilo skórovať ako prvým.povedal po stretnutí Rask. Na strane Buffala zavládlo po poslednom dueli v kalendárnom roku 2016 obrovské sklamanie. Brankár Robin Lehner pre oficiálny web NHL prezradil, že Sabres chceli z neho vyťažiť oveľa viac.povedal Lehner.Los Angeles Kings sa po dlhej 9-zápasovej sérii na tripe opäť predstavili doma v Staples Center. V kalifornskom derby narazili na San Jose a triumfovali 3:2 aj vďaka 20. sezónnemu gólu Jeffa Cartera. Na jeho presný zásah, ktorý poslal "kráľov" do vedenia 3:1, odpovedal už len Kevin Labanc. Peter Budaj v domácej bránke kapituloval dvakrát z dvadsiatich pokusov Sharks, do štatistík s úspešnosťou zásahov pridal ďalších 90 percent. Marián Gáborík odohral približne 15 minút a dvakrát ohrozil strelou brankára súpera.Mimoriadne zaujímavý súboj sa počas silvestrovskej noci odohral v Xcel Energy Center. Columbus triumfoval na ľade Minnesoty 4:2 a zastavil 12-zápasovú víťaznú sériu Wild. Naopak, tú svoju natiahol na 15 duelov, čím vyrovnal druhý najdlhší rekord v profiligovej histórii. Rovnaký počet triumfov za sebou dosiahol v sezóne 1981/82 New York Islanders a pred štyrmi rokmi aj Pittsburgh. Práve Penguins držia rekord celej súťaže so 17 víťazstvami v sérii, avšak ešte zo sezóny 1992/93. Podľa oficiálnej štatistiky zámorských médií išlo o prvý zápas v histórii severoamerických profesionálnych súťaží, v ktorom nastúpili proti sebe tímy s minimálne 12-zápasovými sériami bez prehry.Columbus, ktorý naposledy prehral 26. novembra, potiahli v noci na nedeľu dvojgólový Cam Atkinson a brankár Sergej Bobrovskij s 29 úspešnými zákrokmi. Pre Blue Jackets to bol ôsmy triumf za sebou na tripe. Brandona Saada oslovila elektrizujúca atmosféra v minnesotskej aréne.uviedol Saad.Minnesota nepoznala trpkosť prehry od 2. decembra, keď podľahla Calgary 2:3 po nájazdoch. Pre Wild to zároveň bola prvá prehra pred domácim publikom od 19. novembra, vtedy vyhralo v Xcel Energy Center Colorado 3:2.zdôraznil útočník Minnesoty Mikael Granlund.Na štvorzápasovej víťaznej vlne sa vezie Pittsburgh. Po úspešných výsledkoch z vianočného obdobia sa "tučniaci" rozlúčili víťazne aj s rokom 2016 a Montreal doma pokorili 4:3 po predĺžení. Kanadský klub v stretnutí dvakrát viedol - po góle Briana Flynna zo 43. minúty už v pomere 3:2. Päťdesiatpäť sekúnd pred treťou sirénou však poslal duel do nadstavenia Conor Sheary a v ňom ho po necelých dvoch minútach počas presilovky rozhodol Jevgenij Malkin. Zaujímavé čísla priniesli pozápasové štatistiky, každý tím napríklad vystrelil na súperovu bránku minimálne 40 striel.poznamenal domáci brankár Marc-Andre Fleury. Obranca Kris Letang bol napriek triumfu kritický k výkonu svojho mužstva:New York Islanders triumfoval na ľade Winnipegu 6:2, kľúčovými postavami presvedčivého výsledku boli John Tavares a Thomas Greiss. Tavares prispel k víťazstvu gólom i asistenciou a od dosihanutia méty 500 bodov v základnej časti NHL ho delia už len dva body. Greiss sa chopil postu jednotky na výbornú, čo podčiarkol nielen triumfom svojho tímu, ale aj 32 zákrokmi. Islanders totiž pred dvomi dňami zaradili na waiver listinu jeho slovenského kolegu Jaroslava Haláka a keďže v priebehu 24 hodín si ho žiaden profiligista nestiahol, newyorský klub poslal Haláka na farmu do AHL.Washington oplatil New Jersey štvrtkovú prehru 1:2 po nájazdoch a na jeho ľade triumfoval 6:2. Gól a asistenciu zaznamenala až trojica hráčov Capitals - Alexander Ovečkin, T.J. Oshie a Justin Williams. Devils mali v sobotňajšom stretnutí k dispozícii deväť presilovkových príležitostí, no nevyužili ani jednu.