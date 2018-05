NHL: Lou Lamoriello bude funkcionárčiť v New Yorku Islanders

Generálny manažér Lou Lamoriello, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 22. mája (TASR) - Hokejový klub zámorskej NHL New York Islanders angažoval v utorok Loua Lamoriella na post prezidenta hokejových operácií. Sedemdesiatpäťročný Američan naposledy pôsobil ako generálny manažér v Toronte Maple Leafs.Čien Siene slávy NHL zastával v rokoch 1987 až 2015 funkciu generálneho manažéra New Jersey Devils. Klub priviedol k trom triumfom v Stanleyho pohári. Uplynulé tri roky pôsobil v Toronte, ktoré v tejto sezóne získalo 105 bodov a 49 výhier v základnej časti, čím vytvorilo nový klubový rekord. V 1. kole play off však po siedmich súbojoch vypadlo s Bostonom Bruins.Na poste prezidenta a GM v New Jersey pôsobí Garth Snow, ktorý má ešte štyri roky platný kontrakt.