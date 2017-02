NHL: Malkin pripravený na návrat, Rust bude chýbať Penguins dlhší čas

Jevgenij Malkin Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pittsburgh 14. februára (TASR) - Zranenie útočníka Pittsburghu Bryana Rusta je vážnejšie, než pôvodne Penguins očakávali. Podľa trénera Mikea Sullivana bude chýbať americký hokejista svojmu klubu "dlhší čas". Rust sa zranil v druhej tretine štvrtkového zápasu NHL s Coloradom, keď narazil do bránkovej konštrukcie.Dvadsaťštyriročný krídelník je s 25 bodmi (12+13) šiestym najproduktívnejším útočníkom Penguins. Sullivan verí, že zranenie nebude pre Rusta znamenať koniec sezóny, no nedokázal určiť termín jeho návratu.Pozitívnou správou pre obhajcu titulu je, že elitný ruský center Jevgenij Malkin už v pondelok naplno "zaberal" na tímovom tréningu a možno zasiahne do utorkového súboja s Vancouverom. O jeho štarte rozhodnú tréneri tesne pred zápasom. Malkin vynechal uplynulých sedem stretnutí pre zranenie v dolnej časti tela. Informovala o tom agentúra AP.