NHL: Marián Gáborík sa podrobil operácii, v LA s ním naďalej počítajú

Los Angeles 25. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Marián Gáborík sa podrobil operácii a z dôvodu rekonvalescencie nestihne prípravný kemp Los Angeles Kings pred budúcou sezónou NHL. Generálny manažér kalifornského klubu Rob Blake však dodal, že Kings s 35-ročným útočníkom naďalej počítajú a v mužstve zostáva.Na tlačovej konferencii pri príležitosti menovania Johna Stevensa do pozície hlavného kouča LA sa novinári pýtali na budúcnosť slovenského útočníka i ďalších hráčov, ktorí v uplynulej základnej časti nepresvedčili.uviedol podľa webu sports.yahoo.com Blake, ktorého do funkcie GM losangeleského klubu vymenovali pred dvoma týždňami.Gáborík sa zranil na vlaňajšom Svetovom pohári a vynechal 21 zápasov základnej časti. Ani po návrate sa nedokázal dostať do solídnej formy, v 56 zápasoch dosiahol 10 gólov a 11 asistencií, niekoľko duelov sledoval z tribúny v pozícii náhradníka. Sezónu predtým mal bilanciu 12+10. Zámorskí novinári špekulovali, že druhým dôvodom pre vykúpenie spod zmluvy by mohla byť výška jeho platu. Nasledujúca sezóna bude štvrtou z kontraktu na sedem rokov na 34,125 milióna amerických dolárov, zarobí v nej 4,875 milióna USD.