NHL: Mazanec nepôjde na arbitráž, podpísal s Nashvillom novú zmluvu

Brankár Nashville Predators Čech Marek Mazanec. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Nashville 21. júla (TASR) - Český hokejový brankár Marek Mazanec sa vyhol arbitráži. Ešte pred súdnym konaním, ktoré mal naplánované na 27. júla, podpísal s predstaviteľmi klubu NHL Nashville Predators ako obmedzený voľný hráč novú dvojcestnú zmluvu na rok.Podľa zámorských médií si Mazanec v prvom tíme "predátorov" zarobí 650.000 amerických dolárov, na farme v Milwaukee by jeho plat klesol na 100.000 USD. Dvadsaťšesťročný brankár odchytal v minulej sezóne štyri zápasy v najslávnejšej súťaži na svete, celkovo ich má na konte 31. V nadchádzajúcom ročníku by mal bojovať o pozíciu tímovej dvojky s Juusem Sarosom, jasná jednotka minulosezónneho finalistu play off je ďalší Fín Pekka Rinne.