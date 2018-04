NHL: Na štarte play off Tatar a Chára, na šancu čakajú Budaj s Daňom

Slovenský hráč Bostonu Bruins Zdeno Chára (vpravo) oslavuje so spoluhráčom Charliem McAvoyom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dvojice 1. kola play off:



Východná konferencia:



Tampa Bay /BUDAJ/ - New Jersey

Washington - Columbus

Boston /CHÁRA/ - Toronto

Pittsburgh - Philadelphia



Západná konferencia:



Nashville - Colorado

Vegas /TATAR/ - Los Angeles

Winnipeg /DAŇO/ - Minnesota

Anaheim - San Jose

New York 11. apríla (TASR) - Na štarte play off zámorskej NHL by sa mohli objaviť štyria slovenskí hokejisti, do hry však s najväčšou pravdepodobnosťou zasiahnu iba dvaja. Hneď v úvodnú noc zo stredy na štvrtok privíta nováčik Vegas Golden Knights na svojom ľade Los Angeles Kings, pričom v domácom drese sa predstaví útočník Tomáš Tatar. O deň neskôr otvorí sériu 1. kola aj Boston vedený kapitánom Zdenom Chárom, Bruins sa stretnú s Torontom Maple Leafs.Boston mal možnosť vyhrať celú Východnú konferenciu, ak by v záverečnom súboji základnej časti zdolal Floridu. Prehra 2:4 však znamenala, že obsadil v Atlantickej divízii druhé miesto za Tampou Bay a namiesto konfrontácie s New Jersey bude čeliť Torontu.povedal pre boston.com Chára po nedeľnej prehre. Skúsený slovenský obranca v závere základnej časti vynechal deväť stretnutí pre zranenie v hornej časti tela, už sa však doliečil a v posledných zápasoch nastupoval. Ešte pred koncom základnej časti stihol predĺžiť zmluvu s klubom o ďalšiu sezónu. Bruins sa po niekoľkých nepresvedčivých sezónach opäť rozohrali k skvelým výkonom a svojou skladbou pripomínajú mužstvo z roku 2011, keď dobyli slávny pohár.Tatar prišiel do Las Vegas pred uzávierkou výmien z Detroitu a dostal tak možnosť zabojovať o Stanleyho pohár. Knights sa vo svojej premiérovej sezóne v NHL postarali o obrovské prekvapenie, keď ako expanzný klub nielenže bez problémov postúpili do play off, ale vyhrali aj Pacifickú divíziu a počas ročníka dokonca niekoľko dní figurovali aj na čele celej Západnej konferencie. Postarali sa pritom o niekoľko nováčikovských rekordov.Malú šancu zasiahnuť do bojov má Peter Budaj, brankára Tampy Bay počas sezóny na dlhší čas vyradilo zranenie členka a za ten čas prišiel o miesto tímovej dvojky, ktorého sa zhostil Louis Domingue. Jasnou jednotkou "bleskov" je Rus Andrej Vasilevskij. Budaj tak sériu play off proti New Jersey začne pravdepodobne na tribúne. Taký bude zrejme aj osud slovenského útočníka Marka Daňa, ktorý sa väčšinou nezmestil do zostavy Winnipegu. Jets čaká v 1. kole Minnesota.Neskôr počas play off by teoreticky mohli dostať šancu aj ďalší slovenskí hokejisti, ktorí zatiaľ bojujú so svojimi klubmi v nižšej súťaži AHL (Martin Marinčin, Peter Cehlárik, Erik Černák). Po vypadnutí v AHL zvyknú kluby NHL povolať z fariem viacero mladíkov, v prvom tíme však väčšinou iba trénujú a príležitosť v zostave dostávajú len v prípade vyššieho počtu zranení.