NHL: Nashville je krok od postupu do svojho prvého finále

play off NHL /na štyri víťazstvá/



piaty zápas finále Západnej konferencie



ANAHEIM DUCKS - NASHVILLE PREDATORS 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Góly: 33. Wagner (Montour, Silfverberg) - 40. Wilson (Sissons, Subban), 52. Aberg (Forsberg, Ekholm), 60. Watson. Brankári: Gibson (21. Bernier) - Rinne, strely na bránku: 33:29, 17.307 divákov. /stav série: 2:3/

Anaheim 21. mája (TASR) - Hokejisti Nashvillu Predators sú krok od postupu do svojho prvého finále o Stanleyho pohár. V noci na nedeľu vyhrali v piatom zápase finále play off Západnej konferencie NHL na ľade Anaheimu Ducks 3:1. V sérii tak vedú 3:2 a postup môžu spečatiť už v pondelok na svojom ľade. Zápas pre zranenie nedochytal brankár Ducks John Gibson, ktorého po bezgólovej prvej tretine nahradil Jonathan Bernier.Hrdinom stretnutia sa sa stal švédsky útočník Pontus Aberg, ktorý necelých deväť minút pred koncom tretej tretiny zlomil nerozhodný stav 1:1 svojim prvý kariérnym gólom v play off. Dvadsaťtriročný nováčik dorazil strelu krajana Filipa Forsberga, ktorý tak bodoval vo všetkých šiestich dueloch série. Tréner Peter Laviolette posunul Aberga, ktorý väčšinu sezóny strávil na farme Preds, do prvej formácie k Forsbergovi a Coltonovi Sissonsovi, pretože v štvrtom zápase sa zranili Ryan Johansen a kapitán Mike Fisher. Johansen už aj absolvoval operáciu stehna a sezóna sa pre neho skončila. Poistku potom do prázdnej bránky pridal 47,2 sekundy pred záverečnou sirénou Austin Watson. Výrazný podiel na triumfe hostí mal s 32 úspešnými zákrokmi fínsky brankár Pekka Rinne, ktorého vyhlásili za prvú hviezdu duelu.V prvej tretine gól nepadol a obaja súperi vyslal po desať striel. Po prestávke sa do bránky Anaheimu nevrátil Gibson a tretíkrát v tohtoročnom play off dostal šancu Bernier, ktorý chytil 16 z 18 striel. Gibson utrpel zranenie dolnej časti tela, ale podľa trénera Randyho Carlylea by sa v šiestom zápase mohol vrátiť do bránky. Skóre duelu otvorili domáci, keď v 13. minúte druhej tretiny dorazil Chris Wagner strelu obrancu Brandona Montoura. Nashville však ešte v druhej tretine strelil dôležitý gól - 41 sekúnd pred sirénou vyrovnal Colin Wilson v presilovke na 1:1. Bol to jeho 13. zásah v play off v kariére a s ďalšími štyrmi hráčmi sa delí o post najlepšieho strelca klubu v zápasoch o Stanley Cup. Ducks nastúpili bez útočníka Rickarda Rackella, ktorý chýbal pre zranenie dolnej časti tela. S 33 gólmi bol najlepším strelcom tímu v základnej časti. Na jeho mieste dostal príležitosť Nic Kerdiles. V drese Predators dostal šancu Frederick Gaudreau a nastúpil na svoj prvý zápas v play off.Nashville môže postup do prvého finále v klubovej histórii potvrdiť v noci na utorok o 2.00 SELČ na domácom ľade. Tím, ktorý za stavu 2:2 vyhral piaty zápas, doviedol sériu do úspešného konca v 198 z 252 prípadoch.