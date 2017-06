NHL: Nashville opäť zdolal Pittsburgh, finálová séria je vyrovnaná

Hráči Nashvillu Predators, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štvrtý zápas finálovej série play off NHL (o Stanleyho pohár) /na štyri víťazstvá/



NASHVILLE PREDATORS - PITTSBURGH PENGUINS 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Góly: 15. Järnkrok (Smith, Watson), 24. Gaudreau (Ellis, Zolnierczyk), 34. Arvidsson (Fisher, Neal), 57. Forsberg (Ekholm, Subban) – 16. Crosby (Dumoulin). Rozhodcovia: O'Halloran, Pollock – Kovachik, Heyer, vylúčenia: 4:3 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 17.260 divákov.



Nashville: Rinne – Josi, Ellis, Ekholm, Subban, Irwin, Weber – Aberg, Sissons, Forsberg – Neal, Fisher, Arvidsson – Smith, Järnkrok, Watson - Parenteau, Gaudreau, Zolnierzcyk

Pittsburgh: Murray - Dumoulin, Hainsey, Daley, Määttä, Cole, Schultz - Rust, Crosby, Guentzel – Hörnqvist, Malkin, Hagelin – Kessel, Cullen, Kunitz - Archibald, Rowney, Sheary



/stav série: 2:2/

Nashville 6. júna (TASR) - Hokejisti Nashvillu zdolali v noci na utorok vo štvrtom súboji finále play off NHL na domácom ľade obhajcu titulu Pittsburgh Penguins 4:1 a vyrovnali stav série na 2:2. Po opatrnom úvode Predators postupne vygradovali svoj výkon, v druhej tretine odskočili súperovi na rozdiel dvoch gólov a potom si už pozorou obranou náskok bez problémov strážili. Aj štvrtý finálový duel tak vyhral domáci tím. Záverečná séria o Stanleyho pohár sa vracia do Pittsburghu, zápas číslo päť je na programe v noci na piatok opäť o 2.00 SELČ."Predátori" ťažili z lepšej streleckej efektivity, vyrovnaný duel (pomer striel 26:24) zlomili za stavu 1:1 v prostrednej časti gólmi Fredericka Gaudreaua a Viktora Arvidssona. Penguins zlyhali v koncovke, viaceré sľubné šance nevyužil najlepší strelec play off Jake Guentzel. Od tretieho finálového zápasu je veľkou oporou Nashvillu brankár Pekka Rinne, Fín predviedol 23 úspešných zákrokov, prekonal ho len kapitán hostí Sidney Crosby v 16. minúte.Zverenci trénera Petra Laviolettea potvrdili, že v domácom prostredí sú veľmi silní, v Bridgestone Aréne prehrali v tohtoročných vyraďovacích bojoch iba raz - vo štvrtom zápase konferenčného finále s Anaheimom (2:3 pp).Zápas sa začal v opatrnom duchu, hlavnou ambíciou oboch tímov bolo neurobiť zbytočnú chybu, ktorá by posadila súpera na koňa. Ako prví sa výraznejšie osmelili domáci, v 7. min. po chybe Dumoulina mohol otvoriť skóre Forsberg, ale brankár Murray výborne zasiahol. Predators išli do vedenia v 15. minúte, tečované nahodenie Watsona vyrazil Murray iba na hokejku Järnkroka, ktorý už vedel, čo s pukom - 1:0. "Tučniaci" potrebovali na vyrovnanie iba 67 sekúnd, obrana Nashvillu trestuhodne zabudla na Crosbyho a ten si v nájazde vychutnal Rinneho bekhendovým blafákom.Duel dostal grády, vo svižnom tempe sa pokračovalo aj v 2. tretine. V nej najprv Rinne výborne zakročil proti úplne voľnému Guentzelovi a potom fínsky brankár zneškodnil aj samostatný únik Kunitza. Na druhej strane Gaudreau spoza bránky prekvapil Murrayho, situáciu odobril videorozhodca, ktorý potvrdil, že Murray hokejkou vyrazil puk až za čiarou. Penguins oproti tretiemu zápasu zlepšili napádanie, hrali priamočiarejšie smerom dopredu, no stroskotávali v koncovke. Tretiu obrovskú príležitosť hostí v druhej dvadsaťminútovke nevyužil v úniku Crosby a pred Rinnem vzápätí neuspel ani dorážajúci Guentzel. Zato Predators boli v zakončení nekompromisní, v 34. min. Fisher v páde vysunul Arvidssona a ten zamieril presne k pravej žŕdke - 3:1. Následne mohol pridať štvrtý gólový úder osamotený Aberg, Murray stihol hokejkou vyraziť jeho strelu do ochrannej siete. Domácich tento stav upokojil, hrali sebavedomejšie a kontrolovali dianie na ľade. Súpera mohli doraziť Arvidsson a Forsberg, Murray však držal nádeje hostí.V 49. minúte chytil "tigrím" skokom dorážku Aberga a následne si poradil aj s brejkom Fishera. Penguins sa snažili ešte zdramatizovať duel, útoky ťahal najmä kapitán Crosby, domáca obrana však pracovala na jednotku. V 53. min. Subban obetavo zastavil strelu Malkina a krívajúc odkorčuľoval na striedačku a následne i do šatne. Pittsburgh siahol už tri a pol minúty pred koncom k hre bez brankára, čo využil Forsberg, ktorý skóroval cez celé klzisko do prázdnej bránky a spečatil tak výsledok na konečných 4:1.