NHL: Nashville postúpil prvýkrát do konferenčného finále

2. kolo play off NHL /na štyri víťazstvá/

šieste zápasy semifinále Západnej konferencie



Edmonton - Anaheim 7:1

/stav série: 3:3/



Nashville - St. Louis 3:1

/konečný stav série: 4:2, Nashville postúpil do finále Západnej konferencie/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 8. mája (TASR) - Hokejisti Nashvillu Predators sa prvýkrát v klubovej histórii prebojovali do finále play off Západnej konferencie NHL. V noci na pondelok zdolali v šiestom súboji konferenčného semifinále na domácom ľade St. Louis Blues 3:1 a celú sériu vyhrali 4:2 na zápasy. Rozhodujúci siedmy duel si vynútili hráči Edmontonu Oilers, ktorí rozdrvili Anaheim Ducks 7:1 a vyrovnali sériu na 3:3. Hlavnou postavou zápasu bol nemecký útočník Leon Draisaitl, ktorý strelil hetrik a pridal dve asistencie, jeho spoluhráč Mark Letestu sa na vysokej výhre podieľal štyrmi bodmi (2+2). V zostave Oilers chýbal zranený slovenský obranca Andrej Sekera.