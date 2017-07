NHL: Nashville si poistil elitného centra Johansena

Na archívnej snímke vľavo brankár Jaroslav Halák inkasuje gól, vyrovnáva hráč Columbusu Ryan Johansen . Foto: TASR/AP/Mike Munden Foto: TASR/AP/Mike Munden

Nashville 29. júla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Nashville Predators podpísal nový kontrakt so svojím elitným centrom Ryanom Johansenom na osem rokov a 64 miliónov dolárov. Do sezóny 2024/25 tak bude mať priemerný zárobok osem miliónov.povedal o kontrakte generálny manažér klubu David Poile.Johansena si v roku 2010 vybral v 1. kole draftu zo štvrtého miesta Columbus Blue Jackets. V jeho farbách odohral dvadsaťštyriročný útočník päť sezón. Počas tej poslednej (2015/16) ho klub vymenil do Nashvillu. V uplynulom ročníku odohral za "predátorov" všetkých 82 duelov základnej časti, v ktorých si pripísal 14 gólov a 47 asistencií. V 14 zápasoch play off nazbieral 13 bodov (3+10). Vo finále play off si však nezahral, keďže ho vyradilo zranenie. Nashville nakoniec prehral boj o Stanleyho pohár s Pittsburghom 2:4 na zápasy.Johansen odohral v ZČ dokopy 433 stretnutí s bilanciou 101 gólov a 187 asistencií. Lepšiu má vo vyraďovačke, keď v 34 dueloch získal 27 bodov (9+18)."Predátori" si tak poistili ďalšieho zo svojich lídrov, jeho spoluhráči z prvého útoku Filip Forsberg a Viktor Arvidsson majú zmluvy do roku 2022 respektíve 2024, elitný obranca P.K. Subban do roku 2022. "To bol náš cieľ, udržať si tu jadro, podpísali sme veľa hráčov na dlhé obdobie. Verím, že sme si vybrali správne," uviedol Poile.