NHL: New Jersey zdolalo Boston, Schneider s čistým kontom

Brankár Chicaga Corey Crawford sa pozerá na puk za bránkovu čiarou po dorážke hráča Blues Patrika Berglunda (druhý sprava) v tradičnom zápase zámorskej NHL Winter Classic St. Louis Blues - Chicago Blackhawks v St. Louis 2. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - výsledky:



St. Louis Blues - Chicago Blackhawks 4:1,

New Jersey Devils - Boston Bruins 3:0,

Vancouver Canucks - Colorado Avalanche 3:2

St. Louis 3. januára (TASR) - Hokejisti St. Louis Blues vyhrali v pondelňajšom dueli Winter Classic 2017 v zámorskej NHL nad Chicagom Blackhawks 4:1. Dvoma gólmi sa v domácom drese prezentoval ruský útočník Vladimir Tarasenko.Pod holým nebom na zaplnenom bejzbalovom Busch Stadium v St. Louis pred 46.556 divákmi poslal hostí do vedenia už po 62 sekundách hry český obranca Michal Kempný a dosiahol tak druhý najrýchlejší gól v zimných klasikách profiligy. V druhej tretine ale vyrovnal Patrik Berglund a o triumfe St. Louis rozhodol dvoma gólmi v priebehu necelých dvoch minút tretej tretiny Tarasenko. Do prázdnej bránky ešte pridal štvrtý zásah Alexander Steen.V drese hostí odohral slovenský útočník Richard Pánik 10:22 min a pripísal si jednu strelu a mínusový bod. Jeho krajan Marián Hossa chýbal v zostave Chicaga pre zranenie.Najväčšiu zásluhu na triumfe New Jersey nad Bostonom (3:0) mal brankár Cory Schneider, ktorý vo svojom 200. zápase v profilige zneškodnil všetkých 22 striel súpera a zaznamenal čisté konto. Vancouver zdolal Colorado 3:2, víťazný gól strelil v 57. minúte švajčiarsky útočník Sven Bärtschi.