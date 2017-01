NHL: New York Islanders prepustili trénera Capuana

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 17. januára (TASR) - Jack Capuano už nie je trénerom hokejistov New Yorku Islanders. Vedenie zímu zámorskej NHL ho v utorok po necelých siedmich sezónach vo funkcii prepustilo. Dočasne ho na trénerskom poste nahradí asistent generálneho manažéra "ostrovanov" Doug Weight.Tím sa momentálne nachádza mimo priečok zaručujúcich postup do play off. Patrí mu posledná pozícia vo Východnej konferencii so 42 bodmi. Capuano sa stal koučom Islanders v novembri 2010 a trikrát svojich zverencov priviedol do vyraďovačky - v rokoch 2013, 2015 a 2016.Islanders koncom minulého roka poslali slovenského brankára Jaroslava Haláka do farmárskeho tímu Bridgeport Sound Tigers v nižšej AHL. Stalo sa tak po tom, čo o neho po zaradení na waiver listinu nechránených hráčov neprejavil záujem žiadny z ostatných klubov zámorskej profiligy.