NHL: New York Islanders zdolal v príprave Philadelphiu po predĺžení

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prípravné zápasy:



New York Islanders - Philadelphia 3:2 pp

Vancouver - Las Vegas 4:9

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. septembra (TASR) - Hokejisti Las Vegas Golden Knights triumfovali v ich prvom prípravnom zápase pred novou sezónou NHL vo Vancouveri 9:4.Hetrikom sa predviedol 21-ročný nováčik Tyler Wong, ktorý pridal aj jednu asistenciu.V druhom súboji New York Islanders zvíťazili ako domáci tím nad Philadelphiou 3:2 po predĺžení, keď rozhodol John Tavares v prvej minúte extračasu. Bol to jeho druhý gól v súboji, ktorý sa hral v Nassau Coliseum. Slovenský brankár Islanders Jaroslav Halák nechytal.