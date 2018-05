NHL: NOVÁČIK VEGAS GOLDEN KNIGHTS POSTÚPIL DO FINÁLE STANLEYHO POHÁRA

New York 21. mája (TASR) - Hokejisti Vegas Golden Knights si hneď vo svojej premiérovej sezóne v NHL zahrajú vo finále Stanleyho pohára. Nováčik súťaže vyhral v piatom dueli finále Západnej konferencie na ľade Winnipegu Jets 2:1 a v sérii triumfoval 4:1 na zápasy. Vegas je prvý tím od roku 1968 (St. Louis Blues), ktorý sa vo svojom inauguračnom ročníku prebojoval až do finále play off.





O Stanleyho pohár tak zabojuje aj slovenský útočník Tomáš Tatar, ktorý sa v piatom dueli do zostavy Vegas nezmestil. V zostave Winnipegu opäť chýbal jeho krajan Marko Daňo. O triumfe hostí rozhodol svojim prvým presným zásahom v nadstavbe Ryan Reaves v 34. minúte, predtým za Vegas skóroval aj Alex Tuch. Brankár Marc-Andre Fleury zastavil 31 z 32 striel Winnipegu, prekonal ho iba Josh Morrissey v prvej tretine.V boji o pohár sa Vegas stretne s úspešnejším tímom z finále Východnej konferencie, v ktorom Tampa Bay vedie nad Washingtonom 3:2 na zápasy.

Finále Západnej konferencie - 5. zápas:



WINNIPEG JETS – VEGAS GOLDEN KNIGHTS 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Góly: 18. Morrissey (Little) – 6. Tuch (Carpenter), 34. Reaves (Sbisa, Nosek). Brankári: Hellebuyck - Fleury, strely na bránku: 32:32, 15.321 divákov

/konečný stav série: 1:4/