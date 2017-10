NHL:Obhajca prehral so St. Louis 4:5, Winnipeg s Daňom dostal sedmičku

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 5. októbra (TASR) - Úvodná noc základnej časti zámorskej NHL 2017/2018 priniesla kanonádu hokejistov Toronta na ľade Winnipegu, Maple Leafs zvíťazili v súboji dvoch kanadských tímov vysoko 7:2. V štyroch nočných zápasoch sa predstavil jediný slovenský hokejista, Marko Daňo však v drese Jets nebodoval, vo štvrtom útoku odohral 8:06 min. a pripísal si iba jednu mínusku. Obranca Martin Marinčin sa nezmestil do zostavy Toronta, duel sledoval z tribúny ako zdravý náhradník.Skvelý súťažný debut v zostave "javorových listov" zažil veterán Patrick Marleau. Kanadský útočník, ktorý prišiel do Toronta v lete po 19 sezónach v San Jose, sa na hladkom triumfe podieľal dvoma gólmi. Tri body za gól a dve asistencie zhodne zaznamenali jeho spoluhráči Auston Matthews a James van Riemsdyk.Obhajca Stanleyho pohára Pittsburgh vstúpil do novej sezóny domácou prehrou so St. Louis 4:5 po predĺžení. Penguins dokázali vďaka presným zásahom kapitána Sidneyho Crosbyho a Conora Shearyho v tretej tretine vyrovnať z 2:4 na 4:4, no v extračase rozhodol o triumfe Blues svojím druhým gólom v zápase obranca Alex Pietrangelo. Pred stretnutím slávnostne vyvesili pod strop PPG Paints Arény majstrovskú vlajku, ktorý bude "tučniakom" pripomínať zisk trofeje, už piatej v klubovej histórii.V noci na štvrtok pútalo pozornosť aj derby dvoch kanadských rivalov Edmonton - Calgary. Za optimálneho stavu sa mohli v zápase predstaviť dvaja Slováci, opora zadných radov Oilers Andrej Sekera však po operácii kolena vynechá ešte niekoľko mesiacov a útočník Flames Marek Hrivík po otrase mozgu, ktorý utrpel počas prípravy, takisto začal ročník na listine zranených hráčov.