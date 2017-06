NHL: Obranca Weber sa dohodol s Predators na novom ročnom kontrakte

Yannick Weber (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nashville 14. júna (TASR) - Švajčiarsky hokejový obranca Yannick Weber sa dohodol s vedením klubu NHL Nashville Predators na predĺžení spolupráce o ďalšiu sezónu. V utorok podpísal s finalistom play off nový ročný kontrakt v hodnote 650.000 dolárov. Informovala o tom agentúra AP.Weber bol súčasťou tímu "predátorov", ktorí sa tento rok senzačne prebojovali až do finálovej série o Stanleyho pohár. V nej ale nestačili na Pittsburgh, ktorému podľahli 2:4 na zápasy. Dvadsaťosemročný bek počas sezóny pravidelne nastupoval v tretej obrannej dvojici, v 73 zápasoch základnej časti nazbieral osem bodov za gól a sedem asistencií, v 22 dueloch play off pridal jeden bod (0+1). Napriek predĺženiu zmluvy nie je isté, či bývalý hráč Montrealu a Vancouveru zostane v Nashville aj v ďalšom ročníku, keďže Predators ho zrejme nebudú chrániť pred nadchádzajúcim rozširovacím draftom.