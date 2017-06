NHL: Oshie zostáva vo Washingtone, podpísal nový osemročný kontrakt

Hokejista Washingtonu Capitals Nicklas Bäckström (vľavo) T.J. Oshie. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 24. júna (TASR) - Americký hokejista T.J. Oshie sa dohodol s klubom NHL Washington Capitals na predĺžení spolupráce. Nový osemročný kontrakt mu celkovo vynesie 46 miliónov dolárov, v priemere tak zarobí za sezónu 5,75 mil. USD.Oshie prišiel do hlavného mesta USA pred rokom zo St. Louis, v uplynulej sezóne si v 68 zápasoch základnej časti utvoril s 33 gólmi osobné maximum a zaznamenal 56 bodov. Vedenie Capitals už dávnejšie avizovalo, že 30-ročnému krídelníkovi ponúkne novú zmluvu, iba ak sa zvýši platový strop, čo sa aj stalo, keď vzrástol zo 73 na 75 miliónov dolárov. Ak by sa Oshie nedohodol s Washingtonom na pokračovaní spolupráce, stal by sa 1. júla neobmedzeným voľným hráčom.uviedol na adresu Oshieho generálny manažér "Caps" Brian MacLellan, ktorý oznámil podpis kontraktu tesne pred štartom vstupného draftu. Jeho prioritou v najbližšom období bude udržať v mužstve obrancu Dmitrija Orlova a útočníkov Jevgenija Kuznecova a Andreho Burakovského.Hokejový útočník Patrick Eaves zostáva v Anaheime, v piatok podpísal s Ducks nový trojročný kontrakt v celkovej hodnote 9,45 milióna amerických dolárov.Tridsaťtriročný krídelník prišiel do kalifornského klubu vo februári výmenou z Dallasu. Má za sebou individuálne najlepší ročník v NHL, keď si v 79 zápasoch utvoril s 32 gólmi a 51 bodmi kariérne maximá. S Ducks postúpil až do finále Západnej konferencie, kde ale "káčeri" nestačili na Nashville. Eaves si platovo polepší, jeho doterajšia ročná zmluva znela na rovný milión dolárov. Ak by nepodpísal nový kontrakt, stal by sa 1. júla voľným hráčom. Informoval o tom portál tsn.ca.