NHL: Ottawa a Pittsburgh vedú 2:0, hrdinom Senators štvorgólový Pageau

Jean-Gabriel Pageau (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo play off NHL /na štyri víťazstvá/



druhé zápasy semifinále Východnej konferencie



Ottawa - New York Rangers 6:5 pp

/stav série: 2:0/



Washington - Pittsburgh 2:6

/stav série: 0:2/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. apríla (TASR) - Hokejisti Ottawy a Pittsburghu vedú vo svojich sériách 2. kola play off NHL už 2:0 na zápasy. Senators otočili v noci na nedeľu domáci duel s New Yorkom Rangers a po obrovskej dráme zdolali súpera 6:5 po predĺžení. Obhajcovia Stanleyho pohára z Pittsburghu zvládli aj druhý súboj semifinále Východnej konferencie a na ľade rivala Washingtonu triumfovali 6:2.Hrdinom Ottawy sa stal útočník Jean-Gabriel Pageau, ktorý sa proti Rangers blysol štyrmi gólmi. "Senátori" celý zápas doťahovali súperov náskok, ešte 3:19 min. pred koncom tretej tretiny prehrávali 3:5, no nezložili zbrane a dokázali nepriaznivý stav zvrátiť. Pageau dvoma gólovými tečmi skompletizoval hetrik, dostal zápas do predĺženia a v 3. minúte druhej nadstavby napokon rozhodol o triumfe kanadského tímu.Pittsburgh si odniesol z ľadu víťaza základnej časti dve víťazstvá, pod to druhé sa najväčšou mierou podpísali Phil Kessel a Jake Guentzel, ktorí zhodne zaznamenali tri body za dva góly a jednu asistenciu. Z mikrosúboja hviezdnych kapitánov vyšiel opäť víťazne líder "tučniakov" Sidney Crosby, i keď individuálne na tom boli s Alexandrom Ovečkinom rovnako - obaja si pripísali po dve asistencie.