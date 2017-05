NHL: Ottawa ide do konferenčného finále, v sérii to natrela rangerom

Brankár Craig Anderson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo play off NHL /na štyri víťazstvá/



šiesty zápas semifinále Východnej konferencie



NY Rangers - Ottawa 2:4

/konečný stav série: 2:4, Ottawa postúpila do finále Východnej konferencie/

New York 10. mája (TASR) - Hokejisti Ottawy Senators sa prebojovali do finále play off Východnej konferencie zámorskej NHL. V noci na stredu zvíťazili v šiestom zápase konferenčného semifinále na ľade New Yorku Rangers 4:2 a rovnakým pomerom triumfovali aj v celej sérii. Erik Karlsson si pripísal na svoje konto gól a asistenciu, Craig Anderson kryl 37 striel.