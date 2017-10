NHL: Ottawa povolala Jaroša z farmy

Na snímke slovenský reprezentant Christián Jaroš (vpredu). Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ottawa 9. októbra (TASR) - Vedenie klubu NHL Ottawa Senators povolalo slovenského hokejistu Christiána Jaroša z farmy do prvého tímu. Dvadsaťjedenročný obranca tak má šancu na premiéru v slávnej zámorskej profilige.Kanadský klub povolal Jaroša z farmárskeho tímu Belleville Senators spoločne s ďalším mladým zadákom Thomasom Chabotom ešte pred odletom do Vancouveru, kde Ottawu čaká v noci na stredu duel proti miestnym Canucks. Senators tak zareagovali na rozširujúcu sa maródku v obrane, zranenia trápia skúsených Erika Karlssona i Johnnyho Oduyu, v sobotňajšom zápase s Detroitom prišli aj o Bena Harpura. Zatiaľ nie je úplne isté, či Jaroš dostane počas pobytu v prvom tíme aj šancu zahrať si za "Sens". Podľa denníka Ottawa Citizen by mal vo Vancouveri nastúpiť Chabot a slovenský reprezentant zostane v pozícii siedmeho obrancu ako poistka v prípade ďalších zranení.Jaroš pôsobil v uplynulých sezónach vo Švédsku, s Luleou vyhral v ročníku 2014/15 Ligu majstrov, v minulej sezóne zaznamenal v jej drese 13 bodov (5+8) v 36 stretnutiach SHL. Ottawa ho draftovala pred dvomi rokmi v 5. kole z celkového 139. miesta. Bronzový medailista z juniorských MS 2015 v septembrovom kempe dostal šancu iba v jednom zápase, v ktorom urobil dobrý dojem, po ňom ale putoval na farmu do Belleville. Sezónu tak začal v nižšej zámorskej súťaži AHL, kde v úvodných dvoch stretnutiach získal jednu asistenciu.