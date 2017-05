NHL: Ovečkin dohral sezónu s viacerými zraneniami, účasť na MS nepridá

Alexander Ovečkin Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 13. mája (TASR) - Ruský hokejista Alexander Ovečkin priznal, že v záverečných zápasoch Washingtonu Capitals v play off NHL hral s viacerými zraneniami. Hviezdneho útočníka trápili problémy s kolenom a stehenným svalom. Kvôli zdravotným ťažkostiam neposilní Rusko na MS v Kolíne a zatiaľ tak nepridá trinástu účasť na svetových šampionátoch v kariére.Elitný kanonier uviedol, že problémy s kolenom mal od piateho zápasu série 1. kola play off proti Torontu, keď ho tvrdým hitom zasiahol útočník Maple Leafs Nazem Kadri. Stehenný sval ho trápil od tretieho duelu série 2. kola proti Pittsburghu. Ovečkin priznal, že v posledných štyroch zápasoch potreboval bolesť tlmiace injekcie.povedal Ovečkin pre agentúru AP. Zdravotné problémy mali aj ďalší jeho spoluhráči. Obranca Karl Alzner nastupoval s fraktúrou v pravej ruke, útočník Marcus Johansson zase so zlomeným prstom.Ovečkin dodal, že jeho zranenia si nevyžadujú operačné zákroky. Na MS 2017 však bude chýbať.dodal.Rusko, ktoré v sobotu bolo piatym súperom Slovenska na MS 2017, posilnia dvaja kluboví spoluhráči Ovečkina z Washingtonu - útočník Jevgenij Kuznecov a obranca Dmitrij Orlov.