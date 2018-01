NHL: Pánik debutoval v drese Arizony, Coyotes podľahli Edmontonu

Brankár Edmont Oilers Al Montoya (35) chráni bránku pred pravým krídeľníkom Arizony Coyotes Richardom Pánikom (14), ktorý zvádza súboj s obrancom Oilers Mattom Benningom počas hry NHL. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky NHL:

Columbus - Vancouver 2:5,

Carolina - Washington 3:4,

Florida - Calgary 2:4,

Chicago - Winnipeg 2:1,

Arizona - Edmonton 2:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 13. januára (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik má za sebou premiéru v drese Arizony. V domácom zápase NHL s Edmontonom nastúpil v prvom útoku Coyotes, 26-ročný útočník však nebodoval a jeho tím prehral 2:4. Z víťazstva Oilers sa tešil aj obranca Andrej Sekera.V ďalšom dueli Winnipeg neuspel na ľade Chicaga, kde v noci na sobotu prehral 1:2. O oba góly Blackhawks sa postarali českí hráči, skóre otvoril v druhej tretine obranca Jan Rutta a víťazný gól strelil center David Kämpf, pre ktorého to bol premiérový zásah v profilige. Chicago vyhralo tretí zápas z uplynulých štyroch. Slovenský útočník Marko Daňo odohral vo štvrtom útoku Jets šesť minút, pripísal si dva strelecké pokusy a mínusku. Jeho krajan Tomáš Jurčo sa nezmestil do zostavyNa svoj debut v drese Calgary si musí ešte počkať Marek Hrivík, Flames zvíťazili na ľade Floridy 4:2.