NHL: Pánik dvakrát asistoval, no jeho Arizona prehrala v Nashville

Brankár Arizona Coyotes - Antti Raanta (32), blokuje strelu od hráča Nashville Predators - Kevina Fialu (22) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



Columbus - Dallas 2:1 pp a sn, New Jersey - Washington 4:3 pp, NY Islanders - Boston 2:5, Philadelphia - Toronto 3:2 pp, NY Rangers - Buffalo 4:3, Ottawa - St. Louis 1:4, Tampa Bay - Vegas 1:4, Nashville - Arizona 3:2 pp a sn /PÁNIK za hostí 0+2/, Colorado - San Jose 5:3, Los Angeles - Pittsburgh 1:3

New York 19. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Richard Pánik zaznamenal dve asistencie, no jeho Arizona Coyotes prehrala v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Nashvillu Predators 2:3 po predĺžení.Hokejisti Bostonu Bruins bodovali už v pätnástom zápase v rade, keď v noci na piatok zvíťazili na ľade New Yorku Islanders 5:2. Najvyťaženejší hráč duelu bol slovenský kapitán hostí Zdeno Chára, ktorý strávil na ľade 25:32 minút a do štatistík si pripísal štyri bloky, tri hity a dva plusové body. Hetrik strelil Patrice Bergeron. V bránke domácich odchytal celé stretnutie Jaroslav Halák s 29 zásahmi a 87,90% úspešnosťou.