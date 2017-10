NHL: Pánik pribrzdil a jeho Chicago podľahlo Minnesote

Richard Pánik (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



Florida - St. Louis 5:2

Tampa Bay - Pittsburgh 5:4

Nashville - Dallas 4:1

Chicago - Minnesota 2:5

Vancouver - Winnipeg 2:4

Arizona - Detroit 2:4

San Jose - Buffalo 3:2 po 2. tretine

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 13. októbra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning zvíťazili v zápase zámorskej NHL na domácom ľade nad obhajcom trofeje Pittsburghom Penguins 5:4. V bránke domácich zlikvidoval Rus Andrej Vasilevskij 36 striel súpera, jeho slovenský kolega Peter Budaj mu kryl chrbát z lavičky.Domáci útočník Steven Stamkos strelil prvý gól v sezóne, resp. prvý po minuloročnej novembrovej operácii kolena. Vyrovnal ním klubový rekord Vincenta Lecavaliera v počte presných zásahov (112) v presilovkách. Prvé dva góly v NHL dosiahol domáci Slater Koekkoek.Víťazstvo získal aj Detroit, ktorý uspel na ľade Arizony 4:2. Slovenský útočník hostí Tomáš Tatar hral vyše 18 minút, ale nebodoval. Winnipeg v zostave s útočníkom Markom Daňom vyhral na ľade Vancouveru 4:2. Daňo vo štvrtom útoku strávil na ľade takmer 6 minút, do kanadského bodovania sa nezapísal a na trestnej lavici si odsedel jeden dvojminútový trest. Nedarilo sa Chicagu, ktoré doma prehralo s Minnesotou 2:5. Slovenský útočník "čiernych jastrabov" Richard Pánik odohral vyše 15 minút, bodovo sa tiež nepresadil a do štatistík si zapísal jeden mínusový bod. Wild zaznamenali prvé víťazstvo v rozbiehajúcej sa sezóne.Florida doma zvíťazila nad St. Louis 5:2 a jej brankár Roberto Luongo má na konte už 454 víťazných zápasov v NHL, čím sa v historických tabuľkách posunul na delené štvrté miesto.