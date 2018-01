NHL: Pánik skóroval prvýkrát od 21. októbra, Chicago rozdrvilo Ottawu

Hráči Chicago Blackhawks Richard Panik (14), Michal Kempny (6) a Connor Murphy (5) sa radujú zo skóre počas prvej tretiny hry NHL. 9. januára v kanadskom Otariu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky NHL:

Buffalo - Winnipeg 4:7,

Washington - Vancouver 3:1,

Ottawa - Chicago 2:8 /PÁNIK za hostí 1+0/,

Tampa Bay - Carolina 5:4,

Minnesota - Calgary 2:3 pp,

Nashville - Edmonton 2:1,

St. Louis - Florida 4:7

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 10. januára (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik pomohol v noci na stredu v zámorskej NHL svojím gólom k vysokému víťazstvu Chicaga 8:2 na ľade Ottawy. Bol to pre neho šiesty presný zásah v sezóne, prvý od 21. októbra, keď skóroval proti Arizone.Dvadsaťšesťročný útočník otvoril v 19. minúte skóre duelu v Ottawe a rozbehol tak kanonádu. Pánik ukončil gólový pôst, ktorý trval dlhých 27 zápasov. Hlavnou postavou súboja bol Patrick Kane, ktorý prispel k triumfu gólom a štyrmi asistenciami, Nick Schmaltz nazbieral tri body (2+1), dva góly dal aj kapitán Blackhawks Jonathan Toews. Pánikov krajan Tomáš Jurčo, ktorého klub povolal z farmy, zatiaľ príležitosť nedostal.V ďalšom stretnutí Winnipeg v zostave s Markom Daňom vyhral na ľade Buffala 7:4. Edmonton so slovenským obrancom Andrejom Sekerom nestačil v Nashville na domácich Predators, ktorým podľahol tesne 1:2.Hráči Calgary triumfovali na ľade Minnesoty 3:2 po predĺžení. Na svoj debut v drese Flames si ešte musí počkať slovenský útočník Marek Hrivík, ktorý po povolaní z farmy zatiaľ šancu v zostave kanadského klubu nedostal. Tampa Bay zdolala Carolinu 5:4 aj zásluhou hetriku Tylera Johnsona, Lightning stále chýba zranený slovenský brankár Peter Budaj.