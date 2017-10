NHL: Parise z Minnesoty bude pauzovať ďalšie dva mesiace

Ľavé krídlo Minnesoty Wild Zach Parise. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 24. októbra (TASR) - Americký hokejový útočník Zach Parise z klubu NHL Minnesota Wild absolvoval operáciu chrbta a bude pauzovať najmenej ďalšie dva mesiace.Tridsaťtriročný krídelník podstúpil mikrodisektómiu na nápravu platničky a jeho rehabilitácia by mala trvať od osem do desať týždňov.Parise v prebiehajúcej sezóne ešte neodohral ani jeden zápas. Problémy s chrbtom sa u neho objavili tesne pred štartom prípravného kempu. Medzitým sa vrátil do tréningového procesu, no jeho stav sa zhoršil opäť 16. októbra.V uplynulej sezóne odohral 69 zápasov v základnej časti a nazbieral 42 bodov (19+23). V piatich dueloch play off pridal dva góly a asistenciu. V Minnesote pôsobí už šiestu sezónu, v roku 2012 podpísal s klubom 13-ročný kontrakt na 98 miliónov dolárov. Predtým pôsobil v New Jersey, ktoré ho draftovalo v 1. kole v roku 2003.